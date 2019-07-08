Данилюк — про телеміст NewsOne - "Росія 24": Припиніть істерику, працюємо над рішенням

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк назвав анонсований російською пропагандою телеміст між каналами NewsOne та "Росія 24" дешевою маніпуляцією.

Про це він заявив у Facebook.

"Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції Президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес", - наголосив Данилюк.

За його словами, було очевидно, що Медведчук робить це не як хобі. Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії.

"Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - закликав Данилюк.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський "Россия 24" проведуть телеміст під назвою "Надо поговорить", назвавши його "унікальним міжнародним проєктом". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.