Гройсман закликає NewsOne відмовитись від телемосту з пропагандистами з

Гройсман закликає NewsOne відмовитись від телемосту з пропагандистами з "Росія24"

Укрінформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом "Росія24".

Про це політик написав у Facebook, коментуючи анонсований телеміст.

За його словами, "реванш вже не просто "шкрябається в двері": пропагандисти з країни-агресора  анонсують телеміст з українським каналом, який входить до холдингу, що контролюється Віктором Медведчуком.

"Звертаюсь до журналістів та керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проекту. Не грайте на руку ворогу!", - закликав прем'єр.

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Як повідомлялося у ЗМІ, український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський державний канал «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить». Про це оголосив у своїй програмі «Вести недели» ведучий Дмитро Кисельов.

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