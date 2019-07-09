Нацраду непокоїть об'єднання "медведчуківських" телеканалів у холдинг

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде звертатися до Антимонопольного комітету щодо створення "інформаційного холдингу" на базі телеканалів ZIK та "112 Україна".

Про це сказала під час засідання 9 липня заступник голови Нацради Уляна Фещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже багато питань щодо телеканалів ZIK та групи "112", точніше компаній, які мовлять усупереч вимогам ліцензії, програмній концепції. Нас так само хвилює це питання, зокрема щодо створення так званого інформаційного холдингу. Станом на сьогодні документи щодо переоформлення власника цього телеканалу до Національної ради ще не надійшли", - зазначила Фещук.

Вона уточнила при цьому, що відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення" мовник має 35 днів на надання таких документів.

"Як тільки ми одержимо ці документи, ми звернемося найперше до Антимонопольного комітету України щодо того, чи отримували відповідні юридичні особи дозвіл на концентрацію і чи взагалі підпадають такі дії під вимоги антимонопольного законодавства. Можливо, ми звернемося до НАЗК, тому що ЗМІ говорять про досить велику суму вартості придбання телеканалу ZIK безпосередньо для того, хто його придбав. І ця особа є пов’язаною з власниками інших інформаційних каналів. Тому ми будемо звертатися у відповідні органи для того, щоб факти, які ми зможемо встановити, коли надійдуть документи, були перевірені", - сказала Фещук.

Щодо групи телеканалів, які мовлять за програмною концепцією "112 Україна", вона зазначила, що на сьогодні Національна рада бере участь у понад 30 судових справах, окремі з яких зупинені до вирішення інших.

Як повідомлялося, "інформаційний холдинг" утворився внаслідок купівлі народним депутатом України, власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne Тарасом Козаком (фракція "Опозиційний блок"), ще й телеканалу ZIK.