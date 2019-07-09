Рішення про скасування ліцензії NewsОne залежить від РНБО - Нацрада

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення вважають, що рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення телеканалу NewsОne, який анонсував проведення телемосту з російським каналом "Россия-24", залежить від РНБО.

Про це сказала під час засідання 9 липня заступник голови Нацради Уляна Фещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національна рада неодноразово зверталася до СБУ щодо порушень цим телеканалом чинного законодавства, зокрема після прийняття постанови Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року щодо застосування індивідуальних санкцій. В цей список були включені телеканал NewsОne і група телеканалів "112", щодо яких, зокрема, передбачалася санкція анулювання ліцензії. Матеріали цієї постанови були передані РНБО, і на сьогодні це питання досі нею розглядається. Тому ми підтримуємо вчорашній заклик СБУ щодо термінового скликання РНБО для розгляду цього питання і вжиття відповідних санкцій. Всі попередні дії вже були здійснені. І фактично рішення за цим органом", - наголосила Фещук.

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Вона зазначила також, що, на жаль, відповідно до статті 5 закону про телебачення і радіомовлення, Національна рада не має права втручатися в редакційну політику каналу і здійснювати будь-яку цензуру, невмотивоване втручання в діяльність телеканалу є порушенням норми закону.

"Ми обмежені нормою закону щодо застосування санкцій у вигляді оголошення попередження, штрафу і звернення до суду про анулювання строку дії ліцензії. Ми неодноразово застосовували санкції у вигляді оголошення попередження і штрафу до телеканалу NewsОne, проте порушення відбуваються знову, і тому сьогодні запропоновано провести ще одну перевірку цьому телеканалу", - сказала Фещук.