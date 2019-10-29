Розведення на Донбасі: Кравченко обіцяє, що ЗСУ зможуть захистити цивільних

“ЗСУ готові у разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільним людям. Також наголошую, що там будуть працювати соціальні служби, місцеві органи влади та військово-цивільні адміністрації. Розведення військ жодним чином не відчують місцеві мешканці”, - наголосив Кравченко.

Як повідомляв Укрінформ, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.