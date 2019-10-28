Два кілометри й три доби: командувач ООС розповів, як відбуватиметься розведення сил

Після розведення військ на зміну Збройним силам України прийде Нацгвардія, поліція і прикордонники.

Про це ідеться у письмовій відповіді командувача Операції об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка "Радіо Свобода".

"В усіх цих населених пунктах свої обов’язки виконуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України... будуть працювати соціальні служби, місцеві органи влади та військово-цивільні адміністрації", - йдеться у відповіді.

Також Кравченко зазначив, що після розведення сил у Петрівському і Золотому розведення планують розпочати у районі Богданівки, далі – ще на чотирьох ділянках та вздовж усієї лінії зіткнення.

"Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки на яких можливе розведення сторін, але рішення по них поки ще тристоронньою контактною групою у Мінську не ухвалювали. Разом з тим командуванням ООС опрацьовано питання щодо розведення вздовж усієї лінії зіткнення, але при умові остаточного припинення вогню. Розведення розпочнеться на ділянках у районі Богданівки і Золотого, далі – ще на чотирьох ділянках і після того вздовж усієї лінії зіткнення", - написав він.

Також у відомстві виділяють близько 30 населених пунктів, де мають провести розведення. Сам процес відведення займатиме 30 діб і розпочнеться, коли впродовж 7 діб зберігатиметься режим тиші. На безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби. Відведення має відбуватися на відстань близько 2 кілометрів. Розведення має проводитися у три етапи: підготовчий, безпосереднє і завершення.

Кравченко зазначив, що процес відведення сил і засобів ЗСУ будуть контролювати представники СММ ОБСЄ, контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК. Він додав, що наразі невідомо, хто здійснюватиме контроль за відведенням збройних формувань РФ, окрім СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

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14 жовтня під Офісом Президента пройшла акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.