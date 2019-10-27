Зеленський показав свою поїздку в Золоте

З'явилося повне відео з поїздки Президента України у Золоте на Донбасі.

Ролик опублікований на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

"2 дні у Золотому. Там, де люди мешкають просто на лінії фронту. Там, де обстріли – не тема мітингів, а цілодобова загроза життю літніх людей і дітей. Там, де всіх об’єднують сподівання на мир. Щирі зустрічі, відверті розмови, спільні надії. Ми зробимо все, щоб не зрадити і не залишити наших людей на Донбасі", - йдеться у тексті до відео.

Як повідомлялося, 26 жовтня Президент Володимир Зеленський перебував у Золотому, що на Луганщині. Там він спілкувався з місцевими жителями та добровольцями.

Зеленський зустрівся з учителями, лікарями та військовослужбовцями на передовій.

Фото: Facebook Володимира Зеленського