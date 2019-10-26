Дві доби у Золотому: Зеленський розповів про озброєних людей і емоційні розмови

Президент України Володимир Зеленський у Золотому поспілкувався з вчителями та лікарями, які попри небезпеку, продовжують працювати.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Провів дві доби у Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення”, - зазначив Зеленський.

Зеленський відвідав Золоте / Фото: Офіс Президента

За словами Президента, про групу озброєних людей, які оселилися на околиці у приватному будинку, дізнався від місцевих жителів, які не на жарт були схвильовані. Тому вирішив поспілкуватися з ними сам.

“Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити”, - переконаний глава держави.

Зеленський наголосив, що йому було важливо почути думку українців, які чекають миру.

“Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.

Заступник міністра оборони України Аліна Фролова в Івано-Франківську на зустрічі «Діалоги про Україну» 7 жовтня заявляла, що місцеве населення в місті Золоте Луганської області підтримує розведення військ.

14 жовтня під Офісом Президента пройшла акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.