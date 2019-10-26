Штаб ООС прокоментував зустріч Зеленського із "добровольцями" у Золотому

Люди, які представилися добровольцями і спілкувалися з Президентом Володимиром Зеленським у Золотому, перебувають там зі зброєю нелегально.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями. Однак вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. "Люди, які спілкувалися з Президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка - додали у повідомленні.

Як відомо, на сторінці у Facebook "Останній блокпост #Ні_Капітуляції" поширив відео, на якому Президент Володимир Зеленський зустрівся з людьми у формі у Золотому, що на Луганщині.

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Глава держави закликав людей, які назвалися добровольцями, скласти зброю, яка є у будинку. Спілкування відбувалося на підвищених тонах.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.

Заступник міністра оборони України Аліна Фролова в Івано-Франківську на зустрічі «Діалоги про Україну» 7 жовтня заявляла, що місцеве населення в місті Золоте Луганської області підтримує розведення військ.

14 жовтня під Офісом Президента пройшла акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.