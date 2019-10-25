"Ні капітуляції!": Нацкорпус мітингував у Запоріжжі із фаєрами та сигнальними ракетами

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Укрінформ
У Запоріжжі на площі Героїв кілька десятків активістів та жителів міста зібрались, аби нагадати владі вимоги щодо "формули Штайнмаєра".
Акція проходила із запуском сигнальних ракет на фаєрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні пройшло 10 днів з того моменту, як були озвучені вимоги в столиці. Ми не отримали конкретних відповідей. Так, ми почули від Президента Зеленського про те, що він поділяє наші погляди і не буде здавати території. Однак, на жаль, жодного документального підтвердження цих слів немає. Ми прийшли під стіни ОДА аби передати вимоги Офісу Президента", - заявив керівник запорізького осередку Нацкорпусу Максим Зайченко.

Мітинг у Запоріжжі / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Він також зачитав вимоги, які були сформовані запорізьким штабом спротиву капітуляції. До переліку входить шість пунктів: заборона впровадження особливого статусу для територій ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, заборона впровадження амністії для бойовиків "ЛНР", "ДНР", заборона відведення українських військ від лінії розмежування, заборона утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО, заборона проведення виборів на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всій довжині кордону, а також вийти з Мінського формату та ініціювати новий формат перемовин.

"Ми запускаємо три сигнальні ракети червоного кольору, як символ того, що ми виступаємо проти здачі українських територій. Ні - капітуляції", - заявив Зайченко.

До мітингувальників вийшли представники обласної влади, які обіцяли передати вимоги до ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, вона передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас ряд українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання цієї "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

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1 жовтня на Майдані Незалежності відбувся перший мітинг проти капітуляції та імплементації "формули Штайнмаєра". Мітинг тривав кілька годин, і участь у ньому взяли близько півтисячі людей.

Ініціативу "Ні капітуляції!” згодом підтримали й інші області України, де відбулись аналогічні мітинги. Згодом, акції протесту під згаданим гаслом відбулись 6 та 14 жовтня, участь у яких брали десятки тисяч громадян.

Сьогодні акції проходять в Києві та обласних центрах під адмінбудівлями ОДА.

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