"Ні капітуляції!": Нацкорпус мітингував у Запоріжжі із фаєрами та сигнальними ракетами

"Сьогодні пройшло 10 днів з того моменту, як були озвучені вимоги в столиці. Ми не отримали конкретних відповідей. Так, ми почули від Президента Зеленського про те, що він поділяє наші погляди і не буде здавати території. Однак, на жаль, жодного документального підтвердження цих слів немає. Ми прийшли під стіни ОДА аби передати вимоги Офісу Президента", - заявив керівник запорізького осередку Нацкорпусу Максим Зайченко.

Мітинг у Запоріжжі / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Він також зачитав вимоги, які були сформовані запорізьким штабом спротиву капітуляції. До переліку входить шість пунктів: заборона впровадження особливого статусу для територій ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, заборона впровадження амністії для бойовиків "ЛНР", "ДНР", заборона відведення українських військ від лінії розмежування, заборона утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО, заборона проведення виборів на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всій довжині кордону, а також вийти з Мінського формату та ініціювати новий формат перемовин.

"Ми запускаємо три сигнальні ракети червоного кольору, як символ того, що ми виступаємо проти здачі українських територій. Ні - капітуляції", - заявив Зайченко.

До мітингувальників вийшли представники обласної влади, які обіцяли передати вимоги до ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, вона передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас ряд українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання цієї "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

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1 жовтня на Майдані Незалежності відбувся перший мітинг проти капітуляції та імплементації "формули Штайнмаєра". Мітинг тривав кілька годин, і участь у ньому взяли близько півтисячі людей.

Ініціативу "Ні капітуляції!” згодом підтримали й інші області України, де відбулись аналогічні мітинги. Згодом, акції протесту під згаданим гаслом відбулись 6 та 14 жовтня, участь у яких брали десятки тисяч громадян.

Сьогодні акції проходять в Києві та обласних центрах під адмінбудівлями ОДА.