Під Київською ОДА мітингують Нацдружини і Нацкорпус

Біля Київської облдержадміністрації розпочалась акція Штабу спротиву капітуляції "Ні капітуляції! Час діяти", участь у якій станом на 11.00 беруть понад 100 представників Нацкорпусу та Нацдружин.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в руках пікетувальники тримають гасла "Ні капітуляціі" та блакитно-жовті стяги.

Біля входу до ОДА чергують представники Поліції діалогу, близько 20 представників Нацполіції та Нацгвардії.

На початку акції активісти здійснили постріл із петарди, як символ того, що в Україні триває війна, і Росія не збирається її зупиняти.

Активісти вимагають від голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна звернутися до Президента України Володимира Зеленського та вручити йому вимоги Штабу спротиву капітуляції.

Нацкорпус та Нацдружини під КОДА/ Фото: Дмитро Стаховський

Зокрема, активісти вимагають, аби Президент зустрівся з делегатами Штабу, гарантував недопущення відведення українських військ від лінії розмежування в односторонньому порядку, амністії терористам і впровадження будь-яких антиконституційних особливих статусів окупованих територій, а також неможливість проведення виборів в ОРДЛО до вирішення безпекових питань і встановлення контролю України на всій території Донбасу.

За словами організаторів заходу, аналогічні акції відбуваються одночасно у всіх обласних центрах країни.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, вона передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас ряд українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання цієї "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

1 жовтня на Майдані Незалежності відбувся перший мітинг проти капітуляції та імплементації "формули Штайнмаєра". Мітинг тривав кілька годин, і участь у ньому взяли близько півтисячі людей.

Ініціативу "Ні капітуляції!” згодом підтримали й інші області України, де відбулись аналогічні мітинги. Згодом, акції протесту під згаданим гаслом відбулись 6 та 14 жовтня, участь у яких брали десятки тисяч громадян.