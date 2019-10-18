Розведення військ не стане

Розведення військ не стане "здачею позицій" - заступник командувача ООС

Укрінформ
Позиції, які облаштовують біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені ніж ті, що у Станиці Луганській.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, коментуючи розведення військ на Донбасі.

"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років — це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", — зазначив Бондар.

За його словами, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого розв'язання конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.

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"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки у Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", — додав Бондар. Також він наголосив, що розведення військ не сприймається військовими як капітуляція.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

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15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

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16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм ділянку розведення №2 Золоте-4.

Фото: МОУ

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