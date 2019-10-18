Розведення військ не стане "здачею позицій" - заступник командувача ООС

Позиції, які облаштовують біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені ніж ті, що у Станиці Луганській.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, коментуючи розведення військ на Донбасі.

"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років — це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", — зазначив Бондар.

За його словами, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого розв'язання конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.

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"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки у Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", — додав Бондар. Також він наголосив, що розведення військ не сприймається військовими як капітуляція.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм ділянку розведення №2 Золоте-4.

Фото: МОУ