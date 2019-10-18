Міністр оборони пояснив, як захищатимуть цивільних після відведення військ на Донбасі

Після відведення підрозділів Об'єднаних сил з позицій в районі населених пунктів Золоте та Петрівське захист цивільного населення здійснюватиметься силами Національної поліції та інших сил безпеки.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання, як відбуватиметься захист цивільного населення від ДРГ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Захист цивільного населення у зоні відведення буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства та забезпечуватись представниками Національної поліції та інших сил безпеки у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями. Підрозділи ЗСУ будуть утримуватись в готовності для негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ та у разі відновлення обстрілів займуть позиції відповідно до визначених планів", - запевнив Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.