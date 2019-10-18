Синхронно і дзеркально: Загороднюк розповів у Раді про розведення сил на Донбасі

Розведенню сил поблизу Золотого та Петрівського на Донбасі має передувати 7 днів “тиші”, а сам процес повинен відбуватись синхронно та завершитись протягом трьох діб.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, інформуючи про умови, за яких розпочнеться відведення українських підрозділів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За результатами засідання Тристоронньої контактної групи 1 жовтня 2019 року в Мінську було досягнуто домовленості щодо виконання заходів з відновлення розведення сил і засобів на ділянках в районах населених пункті Золоте та Петрівське. Розведення сил і засобів має здійснюватися при проведенні моніторингову зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, а також під контролем СЦКК синхронно і дзеркально з обох сторін та повинно бути завершено протягом трьох діб”, - сказав Загороднюк.

Він підкреслив, що передумовою початку розведення сил і засобів від лінії розмежування має бути підтвердження місією ОБСЄ відсутності порушень режиму припинення вогню на вказаних ділянках тривалістю не менше 7 діб.

“Підтвердження верифікації відсутності порушень режиму припинення вогню на вказаних ділянках повинно здійснюватись СММ ОБСЄ з урахуванням інформації щодо обстрілів, яка надається командуванням Об'єднаних сил та СЦКК”, - уточнив Загороднюк.

Також міністр підкреслив, що обстріли зі стрілецької зброї так само вважаються порушенням режиму тишу. “Відсутність порушень режиму припинення вогню на ділянках розведення передбачає в тому числі відсутність обстрілів зі стрілецької зброї”, - наголосив він.

“Підрозділам, які розгорнуті в межах ділянок розведення, визначені завдання щодо організованого та поетапного заняття рубежів і позицій поза межами ділянок розведення. Відновлення фортифікаційних споруд здійснюється інженерними підрозділами. Ми вже були на цих позиціях в 2016 році, вони були підготовлені тоді, і зараз закінчується їх відновлення. Крім того, Головним управлінням оперативного забезпечення організована доставка та видача матеріальних засобів з польових складів для забезпечення будівництва фортифікаційних споруд в районах відведення військ”, - заявив Загороднюк, наголосивши, що йдеться лише про дві ділянки розведення.

Міністр запевнив, що відведення буде проводитись поетапно на заздалегідь підготовлені позиції з підготовленою системою траншей та ходів сполучення, обладнаними укриттями для особового складу, а також створеними належними умовами для проживання бійців та виконання бойових завдань.

Відповідаючи на питання, як швидко українські військові зможуть передислокуватись на нинішні позиції, Загороднюк зазначив, що порядок виконання завдань силами ОС передбачає дії за різних умов обстановки. Крім того, міністр повідомив, що на виконання рішення Президента України та керівництва Міноборони, будуть створені модульні містечка для військових. “Прийнято рішення щодо створення модульних містечок для проживання особового складу, і першу поставку конструкції модульного типу заплановано здійснити у грудні 2019 року”, - повідомив очільник оборонного відомства.

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися, зокрема, про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Золотого і Петрівського на Донбасі.

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що в результаті розведення сил українські військові відійдуть на позиції, які займали у 2016 році.

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Однак, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення було відкладено через обстріли з боку бойовиків.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не можуть гарантувати відведення бойовиків у рамках процесу розведення сил.