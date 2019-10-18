Після тривалої перерви окупанти застосували важку артилерію - СЦКК

Російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм ділянку розведення №2 Золоте-4.

Про це йдеться у повідомленні Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) у Facebook.

"17 жовтня противник здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосове, Водяне та Авдіївка, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 мм (16 снарядів), міномети калібру 120 мм (13 мін) та міномети калібру 82 мм (38 мін)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначили в СЦКК, російські незаконні збройні формування 17 жовтня підступно здійснили два обстріли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм (8 мін) та 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоте-4.

"Така цинічна поведінка вкотре свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту. Нагадаємо, що мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб", - наголосили в СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.