Штаб ООС уточнив: на Донбасі вчора поранені двоє бійців

Протягом минулої доби, 17 жовтня, один український військовий зазнав поранень, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще один - отримав вибухову травму під час виконання інженерних робіт.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“За уточненою інформацією, вчора, 17 жовтня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби, під час виконання інженерних робіт, отримав вибухову травму”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, за даними штабу ООС, минулої доби російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. Водночас в штабі зазначали, що втрат серед українських військових не було.

Фото: штаб ООС