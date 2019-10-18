Окупанти накрили вогнем зі 122 калібру позиції ЗСУ під Водяним і Новолуганським

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів: тричі біля Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; п'ять разів неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі біля Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Березового – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Пищевика і Лебединського – зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів; біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів: біля Новолуганського – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 та 82 мм і станкових протитанкових гранатометів; тричі неподалік Новозванівки – з міномета калібру 82 мм; поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм; двічі у районі Кримського – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на цей час ворожої вогневої активності не зафіксовано.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли: неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Золотого-4 – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua