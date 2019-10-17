Ділянка розведення під Золотим знову потрапила під ворожий вогонь — гатили зі 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська від початку цієї доби тричі обстріляли позиції українських військових поблизу Золотого, Новозванівки та Павлополя.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку після 10-ї години ранку окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил 8 мін 82-го калібру – неподалік Новозванівки, та 8 мін калібру 120 мм – біля Золотого.

На Донецькому напрямку з 8.10 до 8.30 бойовики зі станкових і ручних протитанкових гранатометів обстрілювали українські позиції поблизу Павлополя.

“За наявною інформацією, втрат внаслідок обстрілів немає. Але один наш воїн зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерної розвідки. Військовослужбовця евакуйовано до медичного закладу”, - повідомив Праута.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму “тиші” різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

Фото: ООС