На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє штаб ООС.
"Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил. Тричі бойовики стріляли неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів. Біля Лебединського вели вогонь із напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного стріляли з озброєння БМП-1 з напрямку Пікузів, неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС