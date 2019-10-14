На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу", втрат немає

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил. Тричі бойовики стріляли неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів. Біля Лебединського вели вогонь із напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного стріляли з озброєння БМП-1 з напрямку Пікузів, неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС