Окупанти знову зірвали розведення сил у Золотому

У неділю, 13 жовтня, незаконні збройні формування РФ обстріляли з гранатометів різних систем ділянку розведення №2 (Золоте 4).

Про це повідомляє 14 жовтня у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

"13 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (7 мін) та міномети калібру 82 мм (22 міни). А також НЗФ РФ, імітуючи до цього готовність провести розведення сил і засобів, вчора підступно здійснили обстріл з гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попри готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти вчергове демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

"Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту. Нагадаємо, що мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб", - додали у штабі ООС.

Там також зазначили, що українська сторона вжила усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада в жодному разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - убезпечити людей.

Як повідомляв Укрінформ, відведення сил біля Золотого було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

Однак розведення військ у Петрівському і Золотому відкладено через порушення окупантами режиму припинення вогню у цих районах.