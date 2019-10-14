В ОБСЄ кажуть, що окупанти готові до розведення сил біля Петровського і Золотого

Представники ОБСЄ зафіксували готовність незаконних збройних формувань до розведення сил у районах Петровського і Золотого.

Про це йдеться у звітах місії за 11 і 12 жовтня.

11 жовтня СММ зафіксувала сигнальні ракети, що позначали готовність збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського, однак заходи з відновлення процесу розведення не почалися. Наступного дня, 12 жовтня бойовики знову подали аналогічний сигнал про готовність до розведення сил і засобів на зазначених ділянках.

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Разом з тим, місія зафіксувала 69 одиниць озброєння, розміщених на порушення ліній відведення у підконтрольних уряду районах Донецької області, а також в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.

СММ також зафіксувала 103 одиниці озброєння, розміщених за лініями відводу, але за межами місць зберігання підконтрольних уряду районах Донецької області, а також непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо: як повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 10 жовтня, вслід за розведенням сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення урядом України контролю над кордоном.