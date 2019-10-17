Окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджені будинки

За фактом обстрілу міста Авдіївки, що на Донеччині, представники української сторони СЦКК здійснили фотофіксацію будинків 1 та 22 на вулиці Лісна, де зафіксували розриви мінометних мін калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“16 жовтня 2019 о 08.00 з боку ЗФ РФ здійснено обстріл населеного пункту Авдіївка Авдіївського району Донецької області із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм. З 11.00 до 14.00 16.10.2019 року спостережною групою “Авдіївка” української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу міста Авдіївки здійснено фотофіксацію будинків 1 та 22 на вулиці Лісна”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спостерігачами зафіксовано, що у садибі №1 від розриву мінометних мін калібру 82 мм було пошкоджено дах сараю, паркан будинку та лічильник електроенергії, а у садибі №22 - дах гаража, вибито вибуховою хвилею вікна в житловій будівлі та сараї, а в 30-ти метрах від гаража виявлено вирву від прильоту міни калібру 82 мм.

В штабі ООС закликали російські окупаційні війська припинити регулярні обстріли позицій Об'єднаних сил та стало дотримуватися режиму припинення вогню.