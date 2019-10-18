Окупанти обстріляли ділянку розведення біля Золотого з гранатометів і кулеметів

Окупанти обстріляли ділянку розведення біля Золотого з гранатометів і кулеметів

Укрінформ
Російські окупанти від початку доби здійснили 12 обстрілів на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Після тривалої перерви окупанти застосували важку артилерію - СЦКК

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі неподалік Авдіївки; двічі поблизу Водяного; біля Талаківки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 7 обстрілів по українських позиціях: неподалік Золотого з напрямку Золоте-5 – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі у районі Луганського; двічі біля Новолуганського; поблизу Новотошківського; біля Троїцького.

Читайте також: ОБСЄ побачила "Гвоздики" та "Рапіри" окупантів за лініями відведення

"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - запевнили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню. Поранень зазнали двоє військовослужбовців.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-