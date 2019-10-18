ОБСЄ побачила "Гвоздики" та "Рапіри" окупантів за лініями відведення

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували на Луганщині гаубиці "Лягушка", самохідні гаубиці "Гвоздика" та протитанкові гармати "Рапіра", розміщені окупантами з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"У звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 15 жовтня біля населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині, безпілотний літальний апарат СММ зафіксував 6 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка", 16 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 7 одиниць протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, місія ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінськими домовленостями.