Від початку доби окупанти п’ять разів порушили "тишу", втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню, продовжуючи обстрілювати населені пункти Золоте-4, Новотошківське, Талаківку та Водяне. Втрат серед українських військових наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на сході нашої держави російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій Об’єднаних сил. Зафіксовано 5 ворожих прицільних обстрілів. З опівночі поблизу Новотошківського окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьке озброєння", - повідомив речник.

За інформацією Гуцуляка, з 03.45 противник вів вогонь з АГС та великокаліберних кулеметів по українських захисниках Золотого-4. З 09.30 ворог від окупованого села Пікузи розпочав обстріли зі стрілецького озброєння по оборонцях н.п. Талаківка та Водяне. З 10.10 від Ужівки противник застосував проти захисників Водяного ще й озброєння БМП.

"За наявною інформацією, втрат серед наших героїв від початку поточної доби внаслідок ворожого вогню немає", - повідомив речник.

Як повідомили в Міноборони, підрозділи Об’єднаних сил кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке стрілецьке озброєння.

Фото: Анна Чапала