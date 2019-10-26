Сайдік заявив, що для розведення сил у Золотому потрібно домогтися довіри населення

Посол ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік вважає, що українська сторона має домогтися довіри жителів Золотого-4 Луганської області для розведення збройних сил.

Таку думку він висловив в інтерв'ю UKRLIFE.TV.

"На це питання (про те, чому не відбулося розведення сил — прим.) повинні були б дати відповідь українські співрозмовники, а не я... Є складні аспекти у Золотому і Петровському. Є питання про почуття безпеки місцевого населення, яке входить у ці зони розведення сил», - заявив він і додав, що якщо буде проведено роботу з населенням, тоді буде й довіра.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.

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Заступник міністра оборони України Аліна Фролова в Івано-Франківську на зустрічі «Діалоги про Україну» 7 жовтня заявляла, що місцеве населення в місті Золоте Луганської області підтримує розведення військ.

14 жовтня під Офісом Президента пройшла акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.