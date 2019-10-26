Зеленський відвідав зону розведення під Золотим

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Золотого, що на Луганщині, аби поспілкуватися з добровольчим батальйоном.

Про це повідомляє "Останній блокпост #Ні_Капітуляції" на сторінці у Facebook.

"Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт. Повне відео згодом", - йдеться у дописі.

Юлія Мендель підтвердила РБК-Україна інформацію про візит Зеленського на ділянку розведення сил та засобів в Золотому. Також прессекретар Президента розповіла, скільки часу Зеленський провів на Донбасі.

"Після повернення з Японії президент Володимир Зеленський направився на Схід, вже другий день він перебуває у Золотому, де і заночував. У Золотому президент поспілкувався з місцевими жителями та військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ. Подробиці поїздки будуть надані завтра у розгорнутому відео", - повідомила Мендель у коментарі РБК-Україна.

Президент, зокрема, закликав добровольців скласти зброю, яка є у будинку. Спілкування відбувалося на підвищених тонах.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.

Заступник міністра оборони України Аліна Фролова в Івано-Франківську на зустрічі «Діалоги про Україну» 7 жовтня заявляла, що місцеве населення в місті Золоте Луганської області підтримує розведення військ.

14 жовтня під Офісом Президента пройшла акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.

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