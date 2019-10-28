У поліції заявили, що не виселятимуть Нацкорпус із Золотого-4

Поліція нікого не виселятиме із Золотого-4.

Про це повідомив заступник глави Національної поліції Вадим Троян, інформує Нацполіція у Facebook.

"Відпрацювання поліцейських і представників Військової служби правопорядку є необхідним заходом в районі проведення Операції об’єднаних сил. При цьому поліція нікого не виселятиме із Золотого-4", - повідомив Троян.

За його словами, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Нацкорпусу, з метою звичайної перевірки.

Наголошується, що така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - зазначив заступник глави Нацполіції.

Раніше Троян повідомив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині, де відбувається розведення військ.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.