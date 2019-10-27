Добровольці у супроводі поліції вивезли зброю із Золотого-4 - Троян
Про це у Facebook повідомляє МВС із посиланням на заступника глави Нацполіції Вадима Трояна.
«За результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським та бесіди з поліцією ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю, вивезли її», - йдеться в дописі.
За словами Трояна, зараз у районі підготовки до розведення військ, зокрема біля Золотого-4 та Катеринівки, перебуває лише група волонтерів без зброї. У цих населених пунктах працюють шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.
«Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», - наголосив Троян.
Він додав, що поліція і Нацгвардія виконуватимуть у зоні розведення військ свої задання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу.
Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині, де зустрівся з місцевими мешканцями та військовослужбовцями на передовій. За словами Зеленського, під час поїздки він дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. Тож вирішив поспілкуватися з цими людьми, і «деякі розмови виявилися емоційними».