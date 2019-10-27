Добровольці у супроводі поліції вивезли зброю із Золотого-4 - Троян

Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині, де відбувається розведення військ.

Про це у Facebook повідомляє МВС із посиланням на заступника глави Нацполіції Вадима Трояна.

«За результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським та бесіди з поліцією ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю, вивезли її», - йдеться в дописі.

За словами Трояна, зараз у районі підготовки до розведення військ, зокрема біля Золотого-4 та Катеринівки, перебуває лише група волонтерів без зброї. У цих населених пунктах працюють шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.

«Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», - наголосив Троян.

Він додав, що поліція і Нацгвардія виконуватимуть у зоні розведення військ свої задання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу.