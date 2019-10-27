Добровольці у супроводі поліції вивезли зброю із Золотого-4 - Троян

Добровольці у супроводі поліції вивезли зброю із Золотого-4 - Троян

Укрінформ
Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині, де відбувається розведення військ.

Про це у Facebook повідомляє МВС із посиланням на заступника глави Нацполіції Вадима Трояна.

«За результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським та бесіди з поліцією ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю, вивезли її», - йдеться в дописі.

За словами Трояна, зараз у районі підготовки до розведення військ, зокрема біля Золотого-4 та Катеринівки, перебуває лише група волонтерів без зброї. У цих населених пунктах працюють шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.

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«Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», - наголосив Троян.

Він додав, що поліція і Нацгвардія виконуватимуть у зоні розведення військ свої задання за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині, де зустрівся з місцевими мешканцями та військовослужбовцями на передовій. За словами Зеленського, під час поїздки він дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. Тож вирішив поспілкуватися з цими людьми, і «деякі розмови виявилися емоційними».

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Разом із тим у штабі ООС повідомили, що люди, з якими розмовляв Президент і які представилися добровольцями, не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних сил, і перебувають у Золотому зі зброєю нелегально.

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