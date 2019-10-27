Зневага до добровольців не приведе до миру - Вакарчук

Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук застерігає, що зневага, висловлена офіційними особами щодо добровольців та учасників АТО може викликати гнів.

Про це Вакарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"У 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні – стояли в чергах до військкоматів. Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту", - зазначив Вакарчук.

Водночас він зауважив, що зневажливі слова стосовно добровольців призведуть не до миру, а викличуть гнів.

"Будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти». Пам’ятаймо про це!", - застеріг лідер парламентської політсили.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині, де зустрівся з місцевими мешканцями та військовослужбовцями на передовій. За словами Зеленського під час поїздки він дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. Тож вирішив поспілкуватися з цими людьми, і "деякі розмови виявилися емоційними".

Разом з тим у штабі Командування ООС оприлюдни, що люди з якими розмовляв Президент і які представилися добровольцями, не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил і перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи закон про ООС, і цьому надається належна правова оцінка.