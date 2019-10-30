Голова місії ОБСЄ вітає початок розведення військ у Золотому

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік вітає початок розведення сил і засобів у районі Золотого Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СММ ОБСЄ.

"Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні Яшар Халіт Чевік привітав вчорашній початок розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Золотого", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 29 жовтня додаткові патрулі СММ у районі Золотого із застосуванням стаціонарних камер спостереження і безпілотних літальних апаратів зафіксували, як Збройні сили України та збройні формування запустили сигнальні ракети на позначення готовності обох сторін до розведення, "після чого військовослужбовці ЗСУ та члени збройних формувань виходили за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням".

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко 29 жовтня заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 місія ОБСЄ зафіксувала 18 жовтня. Він також запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.

Разом з тим в українській стороні СЦКК 30 жовтня повідомили, що 28 жовтня російські окупанти обстріляли житлові будинки у населеному пункті Золоте-4 на Луганщині.

Фото: Халіт Чевік