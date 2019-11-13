Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж підтримка України – Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор заявив, що президента Дональда Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

Під час слухань 13 листопада в Палаті представників посол Тейлор розповів про телефонну розмову з Трампом посла США при ЄС Сондленда, який перебував тоді в Києві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли ми з послом Волкером перебували на фронті (на сході України – Ред.), представник мого персоналу супроводжував посла Сондленда на зустрічі з вищим українським чиновником у Києві", - сказав Тейлор.

Він уточнив, що це відбулося 26 липня, на наступний день після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. За словами Тейлора, Сондленд зателефонував президенту США з ресторану. Тейлор зазначив, що представник його персоналу, якого американські ЗМІ ідентифікували як Девіда Холмса, потім переповів йому зміст розмови, під час якої йшлося про розслідування, на чому наполягав Трамп.

"Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові просуватися далі", - переповів Тейлор слова свого помічника під час слухань у Палаті представників.

За словами американського дипломата, його помічник перепитав Сондленда про зміст розмови з президентом, на що той відповів, що "Трамп більше опікується розслідуванням проти Байденів", яке просував адвокат президента Рудольф Джуліані, ніж питанням підтримки України.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні в середу проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.