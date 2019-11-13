Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж підтримка України – Тейлор

Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж підтримка України – Тейлор

Укрінформ
Тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор заявив, що президента Дональда Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

Під час слухань 13 листопада в Палаті представників посол Тейлор розповів про телефонну розмову з Трампом посла США при ЄС Сондленда, який перебував тоді в Києві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли ми з послом Волкером перебували на фронті (на сході України – Ред.), представник мого персоналу супроводжував посла Сондленда на зустрічі з вищим українським чиновником у Києві", - сказав Тейлор.

Він уточнив, що це відбулося 26 липня, на наступний день після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. За словами Тейлора, Сондленд зателефонував президенту США з ресторану. Тейлор зазначив, що представник його персоналу, якого американські ЗМІ ідентифікували як Девіда Холмса, потім переповів йому зміст розмови, під час якої йшлося про розслідування, на чому наполягав Трамп.

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"Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові просуватися далі", - переповів Тейлор слова свого помічника під час слухань у Палаті представників.

За словами американського дипломата, його помічник перепитав Сондленда про зміст розмови з президентом, на що той відповів, що "Трамп більше опікується розслідуванням проти Байденів", яке просував адвокат президента Рудольф Джуліані, ніж питанням підтримки України.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні в середу проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

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