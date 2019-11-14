Трамп обіцяє сьогодні опублікувати стенограму першої розмови з Зеленським
Про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я збираюся оприлюднити, думаю, в четвер стенограму другого дзвінка, який, насправді був першим з двох, ви зможете вирішити, що ви про це думаєте", - сказав Трамп.
Американський лідер також наголосив, що хотів би дізнатися, хто є інформатором, який написав на нього скаргу через другу – липневу – телефонну розмову з Зеленським.
"Інформатор надав багато дуже некоректної інформації, зокрема щодо мого дзвінка президенту України", – додав глава вашингтонської адміністрації.
Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.
Фото: The White House