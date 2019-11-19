Сенатори просять Пентагон пояснити, чому допомога Україні досі не надійшла

Демократи Сенату США Річард Дурбін, Патрик Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез надіслали у вівторок листа міністру оборони США Марку Есперу з вимогою дати відповідь щодо затримки військової допомоги Україні.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться на сайті сенатора Річарда Дурбіна.

У п’ятницю, 15 листопада, пишуть сенатори, Міністерство оборони повідомило комітетам Конгресу про те, що 35,2 млн доларів із 250 млн, виділених через фонд Ініціатива безпекової допомоги Україні та затриманих Адміністративно-бюджетним управлінням за вказівкою Білого дому, залишаються невикористаними. З них 15,5 млн доларів призначено для летальної зброї та радарів.

«Допомога, виділена на цей фінансовий, 2019 рік, - ідеться в листі, - залишається невикористаною. Це прямо суперечить твердженням посадових осіб поза Міністерством оборони про те, що затримка допомоги Україні Білим домом не мала жодних наслідків. Насправді затримка стала причиною того, що ці кошти залишаються в казначействі США, а не в Україні, як планував Конгрес. Ми шукаємо додаткових роз’яснень, чому досі триває затримка з надання допомоги близькому партнерові США».

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Надання критичної допомоги, яку Конгрес виділив спеціально для підвищення безпеки України, «важливе для підтвердження нашої прихильності України», сказано в листі міністрові оборони.

Сенатори нагадують, що за останні п'ять років внаслідок боротьби з російською агресією загинуло більше українських бійців, ніж американських та коаліційних військових за вісімнадцять років бойових дій в Афганістані. Ще 25 українських військовослужбовців були вбиті російськими силами в період з липня по жовтень цього року – «у той самий час, коли Білий дім затримував допомогу», наголошують сенатори.