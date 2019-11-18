Прибічники Трампа вважають великою помилкою затримку з наданням допомоги Україні

Республіканці у США визнають, що затримка з наданням американської військової допомоги Україні була «великою помилкою Трампа».

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу колишній шеф бюро Української редакції «Радіо Свобода» в Нью-Йорку член Республіканської партії Юрій Дулерайн.

«Ми, його (Трампа - ред.) прибічники, це визнаємо», - сказав він.

Водночас республіканець негативно оцінює розслідування щодо імпічменту президента, яке проводить Палата представників. «Там усе висмоктано з пальця! Він бізнесмен – і вони цього не сприймають», - переконаний він.

На думку Дулерайна, Росія, переслідуючи свої цілі, намагалася підтримати кожного з реальних кандидатів у президенти. «Трамп переміг, але росіяни залишилися ні з чим. Щоправда, вони в будь-якому разі нічого не виграли б, бо американське суспільство не підтримує загравання з Росією», - зазначив він.

Відзначаючи негативні риси Трампа, Дулерайн зауважив: «Він не терпить, коли йому йдуть поперек. Іноді не дуже схильний до компромісів, а в політиці це великий мінус. Кажуть, любить лестощі… Щоправда, а хто їх не любить?»

Водночас, за словами Дулерайна, за період президентства Трампа рівень безробіття знизився до 3%, а це найнижча позначка за всі роки існування Сполучених Штатів. Крім того, фінансовий стан Сполучених Штатів значно поліпшився, долар зміцнів.

«Як бізнесмен він дав країні імпульс для розвитку», - переконаний Дулейран.