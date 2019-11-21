Трамп "у страшному сні" не уявляв, що його ім’я асоціюватимуть з імпічментом

Президент США Дональд Трамп заявив, що навіть у найстрашнішому сні не уявляв, що його ім’я асоціюватиметься з імпічментом.

Про це він написав у Twitter.

"Я ніколи навіть у найстрашнішому сні не уявляв, що моє ім’я будь-яким чином буде асоціюватися з жахливим словом "імпічмент"! Розмови (стенограми) були ідеальними, нічого не було сказано... неправильно. Жодного тиску на Україну немає. З іншого боку - велика корупція та нечесність Шиффа (член Палати представників США Адам Шифф - ред.)!"- зауважив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова очільника Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.