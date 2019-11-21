Трамп і Путін не хочуть, щоб я став президентом США - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що американський та російський лідери Дональд Трамп і Володимир Путін не хочуть його перемоги на президентських виборах.

Про це повідомляє NBC News.

«По-перше, я зрозумів, що Дональд Трамп не хоче, щоб я висувався на виборах. Це очевидно. По-друге, я зрозумів, що Володимир Путін не хоче, щоб я став президентом», - сказав Байден, коментуючи, зокрема, процес слухань в рамках імпічменту Трампа.

Байден підкреслив, що виборці-демократи повинні вибрати такого кандидата, який зможе перемогти Трампа на виборах та забезпечити демократичну більшість в Сенаті та Палаті представників.

Як повідомлялося, у США в листопаді 2020-го року відбудуться чергові вибори президента країни.