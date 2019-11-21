Імпічмент Трампа: у Конгресі почали свідчити Лора Купер і Девід Гейл

Заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер та заступник державного секретаря США Девід Гейл почали давати свідчення на чергових публічних слуханнях по справі імпічменту президента США в Палаті представників.

Члени Конгресу США заслуховують високопоставлених чиновників адміністрації Трампа в розслідуванні, пов'язаному з українським напрямом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Очікується, що Лора Купер і Девід Гейл дадуть відповіді на запитання, пов'язані з призупиненням та відновленням оборонної допомоги США за рішенням президента Трампа. Крім того, свідки можуть викрити нові деталі, пов'язані з намірами кабінету президента США змусити Україну відкрити розслідування проти Джо Байдена, одного з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

Нинішні слухання проходять в Палаті представників через кілька годин після того, як завершилися свідчення по справі імпічменту президента США за участі посла США при ЄС Гордона Сондленда.

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Як повідомляв Укрінформ, демократи в нижній палаті Конгресу США ініціювали розслідування з імпічменту глави Білого дому після того, як стали відомі деталі скандальної розмови президентів України та США.