У Держдепі відхрестилися від заяви Сондленда щодо Помпео та оборонної допомоги

Держсекретар США Майкл Помпео не спілкувався з американським послом при ЄС Гордоном Сондлендом про те, що президент Трамп обумовлював поновлення оборонної допомоги Україні заявою Зеленського про розслідування проти Байденів.

Про це заявила в середу, одразу після слухань Сондленда по справі імпічменту президента, речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Гордон Сондленд ніколи не висловлював держсекретарю Помпео своє переконання, що президент (Трамп – ред.) пов'язував допомогу (відновлення оборонної допомоги Україні – ред.) з розслідуванням проти політичних опонентів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Gordon Sondland never told Secretary Pompeo that he believed the President was linking aid to investigations of political opponents. Any suggestion to the contrary is flat out false. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 20, 2019

При цьому вона підкреслила, що будь-які твердження про зворотне є "помилковими".

Як повідомляв Укрінформ, у середу посол США при ЄС Гордон Сондленд під час слухань по справі імпічменту президента Трампа відкрито заявив, що ряд чиновників, у тому числі держсекретар Помпео знали про існування "quid pro quo" (послуги за послугу – ред.) щодо України. "Усі були в курсі. Це не було секретом", - сказав Сондленд.

При цьому посол уточнив, що під фразою "quid pro quo" він мав на увазі, що Україна мала ініціювати розслідування проти компанії Burisma в обмін на телефонну розмову з Трампом і зустріч президентів у Білому домі.

Пізніше Сондленд також визнав зв'язок між оголошенням про розслідування з українського боку та відновленням оборонної допомоги з боку США. Він також уточнив, що зрозумів це не після спілкування з президентом Трампом, а з розмови з іншими високопоставленими чиновниками адміністрації США.