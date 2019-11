У Держдепі відхрестилися від заяви Сондленда щодо Помпео та оборонної допомоги

Про це заявила в середу, одразу після слухань Сондленда по справі імпічменту президента, речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Гордон Сондленд ніколи не висловлював держсекретарю Помпео своє переконання, що президент (Трамп – ред.) пов'язував допомогу (відновлення оборонної допомоги Україні – ред.) з розслідуванням проти політичних опонентів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Gordon Sondland never told Secretary Pompeo that he believed the President was linking aid to investigations of political opponents. Any suggestion to the contrary is flat out false.