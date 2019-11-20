У Держдепі відхрестилися від заяви Сондленда щодо Помпео та оборонної допомоги

У Держдепі відхрестилися від заяви Сондленда щодо Помпео та оборонної допомоги

Укрінформ
Держсекретар США Майкл Помпео не спілкувався з американським послом при ЄС Гордоном Сондлендом про те, що президент Трамп обумовлював поновлення оборонної допомоги Україні заявою Зеленського про розслідування проти Байденів.

Про це заявила в середу, одразу після слухань Сондленда по справі імпічменту президента, речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Гордон Сондленд ніколи не висловлював держсекретарю Помпео своє переконання, що президент (Трамп – ред.) пов'язував допомогу (відновлення оборонної допомоги Україні – ред.) з розслідуванням проти політичних опонентів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США. 

При цьому вона підкреслила, що будь-які твердження про зворотне є "помилковими".

Як повідомляв Укрінформ, у середу посол США при ЄС Гордон Сондленд під час слухань по справі імпічменту президента Трампа відкрито заявив, що ряд чиновників, у тому числі держсекретар Помпео знали про існування "quid pro quo" (послуги за послугу – ред.) щодо України. "Усі були в курсі. Це не було секретом", - сказав Сондленд.

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При цьому посол уточнив, що під фразою "quid pro quo" він мав на увазі, що Україна мала ініціювати розслідування проти компанії Burisma в обмін на телефонну розмову з Трампом і зустріч президентів у Білому домі.

Пізніше Сондленд також визнав зв'язок між оголошенням про розслідування з українського боку та відновленням оборонної допомоги з боку США. Він також уточнив, що зрозумів це не після спілкування з президентом Трампом, а з розмови з іншими високопоставленими чиновниками адміністрації США.

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