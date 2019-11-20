Сондленд поскаржився у Конгресі США на погрози його сім'ї та бізнесу
Про це він повідомив під час слухань у середу в Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Нам надходить незліченна кількість електронних листів, звісно, моїй дружині. Наша нерухомість пікетується й бойкотується", - зазначив Сондленд, коментуючи запитання, чи відчуває він наслідки через участь у слуханнях.
При цьому він підкреслив, що безпосередньо в середу, в момент його свідчень у Вашингтоні, навколо його готелів проводяться демонстрації.
Минулого місяця, коли посол Сондленд відмовлявся брати участь у розслідуванні з імпічменту Трампа, конгресмен від Демократичної партії Ерл Блюменауер виступив із закликом бойкотувати об'єкти мережі "Provenance Hotels". Вимогою до нинішнього посла США при ЄС була його згода на участь в слуханнях з імпічменту. Однак, за повідомленнями ЗМІ, протести припинилися, як тільки Сондленд погодився свідчити в Палаті представників США.