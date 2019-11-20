Сондленд поскаржився у Конгресі США на погрози його сім'ї та бізнесу

Посол США при ЄС Гордон Сондленд, який раніше керував готельним бізнесом, зокрема, мережею "Provenance Hotels", поскаржився, що через політичний процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа він, його родина та бізнес відчувають загрозу.

Про це він повідомив під час слухань у середу в Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нам надходить незліченна кількість електронних листів, звісно, моїй дружині. Наша нерухомість пікетується й бойкотується", - зазначив Сондленд, коментуючи запитання, чи відчуває він наслідки через участь у слуханнях.

При цьому він підкреслив, що безпосередньо в середу, в момент його свідчень у Вашингтоні, навколо його готелів проводяться демонстрації.

Минулого місяця, коли посол Сондленд відмовлявся брати участь у розслідуванні з імпічменту Трампа, конгресмен від Демократичної партії Ерл Блюменауер виступив із закликом бойкотувати об'єкти мережі "Provenance Hotels". Вимогою до нинішнього посла США при ЄС була його згода на участь в слуханнях з імпічменту. Однак, за повідомленнями ЗМІ, протести припинилися, як тільки Сондленд погодився свідчити в Палаті представників США.