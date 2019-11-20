У Трампа заперечують заяву Сондленда про "quid pro quo" щодо України

Глава Білого дому Дональд Трамп насправді не хотів від України нічого, в тому числі проведення розслідування проти Байденів, про що заявив у середу посол США при ЄС Гордон Сондленд, і не було жодного "quid pro quo" щодо України.

З такою заявою виступила в середу речниця Білого дому Стефані Грішем, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Свідчення посла Сондленда чітко підтвердили, що під час однієї з нечисленних коротких телефонних розмов, які він мав з президентом Трампом, президент чітко заявив, що "нічого не хоче" від України, і вкотре повторив "жодного quid pro quo", - заявила речниця президента США.

Вона підкреслила, що так зване "quid pro quo" (послуга за послугу – ред.) щодо України ніколи не мало місця.

"Американська допомога Україні забезпечена, розслідування не було розпочато, а президент Трамп зустрічався і спілкувався з президентом Зеленським. Демократи продовжують ганятися за привидами", - наголосила Грішем.

Сам же президент Трамп під час підходу до преси перед відльотом у середу заявив, що Сондленд не відноситься до людей, яких він добре знає.

Як повідомляв Укрінформ, у середу під час публічних слухань у Палаті представників США посол США при ЄС ГордонСондленд підтвердив факт існування "quid pro quo" щодо України й наголосив, що про це знав багато хто з високопоставлених чиновників в адміністрації США.