Сондленд підтвердив у Конгресі: Принцип "quid pro quo" щодо України був

Посол США при ЄС Гордон Сондленд підтвердив, що він, колишній спецпредставник щодо України Курт Волкер і міністр енергетики Рік Перрі не хотіли працювати з Руді Джуліані, але робили це за прямою вказівкою президента Трампа.

Про це дипломат розповів у середу під час слухань у Палаті представників Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Передусім, міністр Перрі, я і посол Волкер працювали з паном Руді Джуліані в питанні України за чіткою вказівкою президента США. Ми не хотіли працювати з паном Джуліані", - підкреслив американський дипломат.

Він зазначив, що погодився на співпрацю з Джуліані, бо інакше вони "втратили би дуже важливу можливість зміцнити відносини між США та Україною". Тому розпорядження президента виконувалися, передусім, з урахуванням цього інтересу.

Сондленд зауважив, що він та інші посадовці спочатку не вважали, що роль Джуліані на той час була невідповідною. Зусилля з боку посадовців були коректними, і про все вони інформували адміністрацію. За словами посла, якби він тоді знав про стосунки Джуліані з особами, які "зараз перебувають під кримінальним розслідуванням", він би не погодився працювати з ним.

Водночас, посол США при ЄС підтвердив особисту зацікавленість президента Трампа в розслідуванні проти компанії Burisma та родини Байденів. Він також зазначив, що вважає це передумовою для того, щоби президенту Зеленському нарешті було дозволено зустрітися з президентом США в Вашингтоні.

"Я знаю, що члени цього Комітету часто вдавалися до цих складних формулювань у вигляді простого запитання, чи було "quid pro quo"? Як я вже свідчив у контексті потреби (української сторони – ред.) в телефонній розмові з Білим домом і зустрічі в Білому домі, відповідь "так", - наголосив Сондленд.

Водночас, за словами Сондленда, він не мав уявлення про те, чому була затримана оборонна допомога Україні. Він підкреслив, що запитував про це - і "жодного разу не отримував чіткої відповіді", але був "категорично проти" цього кроку. Українці, наголосив він, "потребували цієї підтримки для боротьби з російською агресією".

Як повідомляв Укрінформ, Гордон Сондленд виступає в середу на публічних слуханнях у Палаті представників в контексті розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів.