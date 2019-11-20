Волкер підтвердив, що не вимагав від України розслідування проти Байдена

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив під присягою в Конгресі, що ніколи не вимагав від української сторони проводити розслідування проти Джо Байдена і не знав про подібні наміри глави Білого дому.

Про це він сказав під час слухань у Палаті представників США щодо імпічменту президента Трампа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз я розумію, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов’язаної з українською компанією Burisma, як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я сприймав це як різні речі. Перше (розслідування) було би доречним і нічим не примітним, друге – неприйнятним... Я мав би сприймати цей зв'язок по-іншому, і якби це сталося, я б виступив з власними запереченнями", - заявив колишній високопоставлений дипломат.

Він підкреслив, що "ніколи не знав і не брав участі у спробах змусити українську сторону провести розслідування проти Байдена" та не обговорював цього питання з представниками офіційного Києва.

Водночас ексдипломат зауважив, що знає Джо Байдена впродовж тривалого часу і продовжує з повагою ставитися до нього. Волкер наголосив, що не може представити, аби колишній віцепрезидент займався чимось іншим, ніж відстоював належним чином інтереси Сполучених Штатів.

При цьому, колишній спецпредставник США повідомив, що за останній час, коли проходить розслідування щодо імпічменту президента, дізнався багато речей, про які не знав раніше. Як зауважив ексдипломат, він "не знав про існування будь-якого зв'язку" між припиненням оборонної допомоги для України й вимогами кабінету Трампа щодо розслідування проти Байденів.

"Ніхто й ніколи не казав мені про це, і я ніколи не говорив українській стороні про існування такого зв'язку", - підкреслив колишній спецпредставник США.

Крім того, він зауважив, що не згоден з формулюванням його діяльності на посаді як учасника групи "трьох аміго", які забезпечували тіньовий дипломатичний канал кабінету Трампа щодо України.

"Я ніколи не чув про будь-яке призначення президентом Трампом чи кимось іншим посла Сондленда або когось із нас трьох до складу групи, відповідальної за українську політику", - підкреслив Волкер.