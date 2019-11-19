Віндман — у Конгресі: Якби Київ почав слідство проти Байдена, це зіграло б на руку Кремлю

Якби Україна, на прохання Трампа, розпочала б розслідування проти Байдена та нібито "втручання" в американські вибори, то втратила б підтримку в Конгресі США, що підірвало б національну безпеку Америки та зіграло на руку Росії.

Про це заявив під час слухань у Палаті представників США представник Ради нацбезпеки США підполковник Олександр Віндман, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я був стурбований дзвінком. Те, що я почув, було висловлено в неналежний спосіб, і я повідомив про свої занепокоєння (юридичному раднику Білого дому – ред.) Ейзенбергу", - сказав Віндман.

За його словами, "для президента США було неправильним вимагати від зарубіжного уряду проводити розслідування проти громадянина США й політичного опонента". Крім того, як зазначив Віндман, прохання Трампа розпочати розслідування щодо "втручання" України у вибори 2016 року, так само як і слідчі дії проти Байденів та фірми Burisma могло трактуватися як партійні зусилля.

"Це, безсумнівно, призвело би до того, що Україна втратила би двосторонню підтримку, це підірвало би національну безпеку США та сприяло би просуванню стратегічних цілей Росії в регіоні", - зауважив представник Ради національної безпеки США.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада у Палаті представників розпочався другий тиждень публічних слухань у справі імпічменту президента Трампа через його можливий тиск на Україну та спроби втягнути її у процес президентських виборів у США.