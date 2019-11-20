Волкер розповів, як Трамп сприймав Україну та чому уникав зустрічі з Зеленським

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер підтвердив, що президент Трамп вкрай негативно сприймав Україну через "поради" Руді Джуліані та затягував з обіцяною зустріччю з президентом Зеленським у Білому домі.

Про це ексдипломат розповів у вівторок, під час слухань в Палаті представників США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мені стало відомо про вплив, який мав негативний ефект на наші політичні зусилля (щодо України – ред.). Коли четверо з нас, хто був у президентській делегації на інавгурації (Володимира Зеленського – ред.), 23 травня прийшли групою на зустріч з президентом Трампом, ми представили наш висновок про те, що президент Зеленський є найкращим шансом для того, аби вивести Україну з болота корупції", - зазначив Волкер.

Він повідомив, що представники делегації закликали Трампа запросити президента Зеленського до Білого дому.

"Президент (Трамп – ред.) був дуже скептичним з огляду на історію корупції в Україні, що зрозуміло. Він сказав, Україна – корумпована країна, наповнена жахливими людьми. Він зазначив, що вони домагалися його поразки", - розповів Волкер.

При цьому, за його словами, Дональд Трамп посилався на розмови зі своїм адвокатом Руді Джуліані.

"Мені стало ясно, що попри позитивні новини та рекомендації, які представила наша офіційна делегація щодо нового президента (України – ред.), Дональд Трамп мав глибоке негативне ставлення до України, яке мало давнішнє коріння", - зазначив колишній спецпредставник США по України.

Як підкреслив Волкер, глава Білого дому отримував інформацію зі сторонніх джерел, зокрема від Джуліані, яка була "дуже негативною", що змусило його зберігати своє негарне ставлення до України.

Далі Курт Волкер пояснив, чому він рекомендував президенту Зеленському зв'язатися з американським лідером особисто.

За його словами, через кілька днів, 29 травня, президент Трамп дійсно підписав лист-запрошення Володимиру Зеленському до Білого дому.

"Однак після того, як минуло понад чотири тижні, нам так і не вдалося визначити дату зустрічі, і я був переконаний, що тривале негативне ставлення президента до України є причиною вагань щодо планування зустрічі", - розповів колишній дипломат.

У цьому зв'язку він пояснив Володимиру Зеленському, що "виникла проблема з інформацією, яка дійшла до президента Трампа від мера Джуліані" відносно України.

"Я зробив це під час двосторонньої зустрічі на конференції з питань економічних реформ в Україні, що проходила в Торонто 2 липня 2019 року, де я очолював делегацію США. Я запропонував, щоби він зателефонував безпосередньо президенту Трампу – для поновлення їхніх особистих стосунків – та запевнив би президента Трампа, що він (Зеленський) прихильно ставиться до розслідування та боротьби з корупційними проявами, на яких він і побудував свою президентську кампанію", - повідомив колишній спецпредставник США.

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Волкер висловив переконання, що діалог двох президентів міг би змінити негативне ставлення Дональда Трампа до України.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Палата представників США проводить чергові публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів.