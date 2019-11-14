Перші публічні слухання в США: Справжній бій тільки починається

Наступні півтора місяці будуть особливо турбулентними для американської політики, Україні важливо не потрапити в її жорна

Перші публічні слухання в Палаті представників у середу вказали на три ключових моменти, які надалі визначатимуть – чого чекати від процесу імпічменту Трампа. Насамперед, республіканці налаштовані підтримувати свого президента, а демократи ні на йоту не поступатимуться в питанні щодо тиску глави Білого дому на Україну, від чого партійний розкол в Конгресі США стрімко поглиблюватиметься. По-друге, однопартійці Трампа ладні підтримувати "конспірологію" про втручання України (а не Кремля) у вибори в США. Й третій момент – демократи мають додаткові "козирі" в руці для посилення обвинувачень проти президента. А це означає, що в американській політиці стає набагато гарячіше, й Україні треба докласти зусиль, аби не потрапити в політичні жорна.

ПОЛІТИЧНИЙ АЖІОТАЖ

Подібних слухань, які викликали такий ажіотаж серед політикуму і ЗМІ у Вашингтоні, не було, напевно, з часів свідчень ексдиректора ФБР Джеймса Комі в червні 2017 року. Попри те, що демократи обрали більшу залу для слухань із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором і представником Держдепу Джорджом Кентом, цього разу також вмістилися не всі. Більше сотні людей залишалися стояти в коридорах у чергах у надії потрапити в головне приміщення. Десятки камер створювали цілі майданчики, де журналісти чекали спікерів із зали засідань.

У самому ж приміщенні, де відбувалися слухання, значну частину займали столи для десятків журналістів, які мали змогу інформувати про все оперативно.

Але не обійшлося без випереджальних дій з боку республіканців. Ще за годину до початку засідання група найбільш прихильних до Трампа конгресменів почала зі скандалом вимагати найкращі місця в залі. Крім того, однопартійці президента виставили плакати за кріслами головуючих, що дискредитували роль "викривача" і демократів, які ініціювали розслідування з імпічменту.

ВИМОГИ РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Дійшло до того, що старший член Комітету з питань розвідки (друга за рангом особа в комітеті) республіканець Девін Нуньєс публічно заявив, що розслідування треба взагалі згорнути за зовсім інших причин.

"Ми дійсно повинні припинити проведення цих слухань, допоки не отримаємо відповіді на три важливих запитання", – заявив конгресмен-республіканець. По-перше, за його словами, потрібно розібратися, до якої міри демократи координували свої зусилля з "викривачем", який написав скаргу після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. Логіка цієї вимоги республіканців полягає в тому, щоби представити імпічмент Трампа як політичне переслідування "чесного" президента.

Даніель Голдман, Адам Шифф, Девін Нуньєс, Стів Кастор. Фото: Win Mcnamee / Getty Images

По-друге, продовжив Нуньєс, необхідно повністю розібратися "із втручанням України у вибори проти кампанії Трампа". Раніше лише Трамп і Джуліані висловлювались на підтримку розвінчаної "теорії змови" про те, що не Росія, а Україна втручалася у президентські вибори в США. Чи не вперше ця фраза публічно пролунала з боку впливового законодавця в Конгресі. А це означає, що республіканці перейняли для лінії захисту саме ці аргументи, які дивним чином влаштовують керівництво Кремля для того, щоби зняти з себе відповідальність – і заодно санкції.

Й, по-третє, заявив конгресмен-республіканець, треба розслідувати не дії Трампа щодо України, а чому українська компанія Burisma найняла Гантера Байдена.

Звісно, під час перших публічних слухань були й інші контраргументи з боку республіканців. Вони наголошували, зокрема, що свідки не представили жодних "quid pro quo"; українська сторона не знала про затримку зброї, і взагалі – саме адміністрація Трампа, на відміну від Обами, дала Україні зброю; Президент України сам визнав, що не було жодного тиску на нього з боку Трампа. Схоже, все йшло за "методичкою", яка просочилася у ЗМІ напередодні.

Фото: Saul Loeb - Pool/Getty Images

Водночас, незвичним цього разу стала аномальна активність ботів у соцмережах, де транслювалося засідання. Сотні, а то й тисячі акаунтів щосекунди виставляли репліки, які лили бруд на свідків, а заодно і на демократів у комітеті. Причому, неозброєним оком були помітні грубі граматичні й фактологічні помилки. Одне вказувало на поспіх (або безграмотність) ботів, друге – на відпрацьовані за методичкою заготовки.

СЮРПРИЗ ВІД ТЕЙЛОРА

Після розсекречення стенограм із попередніх закритих слухань вже було більш-менш зрозуміло, яку доказову базу зібрали демократи проти Трампа за останніх півтора місяці. Однак справжнім сюрпризом стала заява Вільяма Тейлора з деталями про раніше невідому телефонну розмову щодо України посла США при ЄС Сондленда з президентом Трампом.

"Коли ми з послом Волкером перебували на фронті (на сході України – ред.), представник мого персоналу супроводжував посла Сондленда на зустрічі з паном Єрмаком у Києві", – розповів конгресменам Тейлор.

Джорд Кент, Вільям Тейлор. Фото: Erin Schaff/The New York Times

Він уточнив, що це відбулося 26 липня, на наступний день після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. За словами Тейлора, Сондленд зателефонував президенту США з ресторану, і йшлося саме про розслідування, якого глава Білого дому так хотів від української сторони. "Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові просуватися далі", – переповів Тейлор слова свого помічника.

Як зазначив американський дипломат, його помічник перепитав Сондленда про зміст розмови з главою Білого дому, на що той відповів, що "Трамп більше опікується розслідуванням проти Байденів", ніж питанням підтримки України.

Свіжі свідчення Тейлора можуть суттєво полегшити формування звинувачень проти Трампа в розслідуванні з імпічменту Палати представників. Насамперед, це вказує на те, що Трамп безпосередньо (а не Джуліані чи інші) керував процесом впливу на українське керівництво з метою почати розслідування проти Байдена.

Голова комітету з питань розвідки Адам Шифф уже пообіцяв, що законодавці проведуть слухання зі свідком розмови Трампа і Сондленда, який розповів усе тимчасовому повірениму у справах США в Україні Тейлору.

Адам Шифф, Девін Нуньєс. Фото: Saul Loeb - Pool/Getty Images

Крім того, у членів Конгресу сформувалися нові запитання до самого Сондленда, відкриті слухання з яким призначені на 20 листопада. Нагадаємо, це 62-річний бізнесмен, який володів мережею готелів Provenance Hotels і пожертвував свого часу на президентську кампанію Дональда Трампа $1 млн. У травні 2018 року він був номінований на посаду посла США при ЄС та приблизно за місяць уже обіймав офіційну посаду в Брюсселі. Якщо пов'язати цю хронологію, а також його прямий контакт із главою Білого дому, навряд чи виникнуть сумніви, наскільки довіреною особою для Трампа є цей фігурант.

Що ж, перші публічні слухання показали, наскільки агресивнішим стало політичне протистояння в розслідуванні проти Трампа. Щільний графік публічних і додаткових закритих слухань, спланований демократами на наступні тижні, сигналізує про їхнє бажання завершити процес в Палаті представників до Різдва. Це значить, що наступні півтора місяці будуть особливо турбулентними не тільки для американської, а й для української політики. Й попри те, що наступного року почнеться не менш напружена епопея з імпічментом у Сенаті, для Дональда Трампа ці півтора місяці можуть стати вирішальними для його подальшого президентства. Для України ж важливо не потрапити в жорна, тобто не втратити двопартійної довіри в Конгресі й триматися подалі від політичних баталій, які тільки зараз по-справжньому набирають обертів у США.

Ярослав Довгопол. Вашингтон

Перше фото: flickr.com/photos/whitehouse