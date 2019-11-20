Імпічмент Трампа: у Конгресі США почались слухання за участю Сондленда

Посол США при ЄС Гордон Сондленд прибув до Палати представників у середу зранку для свідчень у справі щодо імпічменту президента, зокрема щодо так званого "тіньового каналу" дипломатії Трампа на українському напрямі.

Сондленд – один із основних свідків у розслідуванні демократів, до якого ініціатори розслідування мають багато запитань, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Посол США при ЄС вже відповідав на запитання конгресменів на закритих слуханнях. З оприлюднених стенограм стало відомо, що він спочатку заперечував свою обізнаність щодо причин затримки з виділенням понад $390 млн оборонної підтримки Україні. Він навіть зауважив, що у телефонній розмові у вересні президент Трамп спростував, що допомога Україні була припинена для того, аби натиснути на Київ.

Втім, пізніше в письмових свідченнях Сондленд "припустив", що це насправді могло бути передумовою для того, щоби новий Президент України оголосив про початок розслідування проти компанії Burisma, де працював Гантер Байден, син ексвіцепрезидента США й головного конкурента Дональда Трампа на виборах.

Залишається так само багато запитань до посла Сондленда у зв'язку з нещодавньою заявою тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Минулого тижня дипломат розповів – зі слів його помічника – про раніше невідому телефонну розмову Сондленда з Трампом з ресторану в Києві. У ній, зокрема, йшлося про те, що українська сторона начебто готова оголосити про розслідування, якого прагнув глава Білого дому.

Минулого тижня Палата представників розпочала публічні слухання свідків у розслідуванні з імпічменту президента США. За цей час відбулося чотири засідання за участю представника Держдепу Джорджа Кента, топдипломатів США в Києві Вільяма Тейлора й Марі Йованович, чиновників Білого дому Олександра Віндмана, Дженніфер Вільямс та Тіма Моррісона, а також колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

Розслідування демократів офіційно було оголошено наприкінці вересня, коли стали відомі деталі телефонної розмови від 25 липня між президентами України і США.