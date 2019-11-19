Імпічмент Трампа: у Конгресі почалися слухання двох чиновників Білого дому

Палата представників США у вівторок розпочала другий тиждень публічних слухань по справі імпічменту президента Трампа зі свідчень представника Ради нацбезпеки Білого дому підполковника Олександра Віндмана та помічниці віцепрезидента США Дженніфер Вільямс.

Свідки вже прибули до нижньої палати Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Очікується, що діючі чиновники розкриють деталі щодо формування політики Білого дому на українському напрямі, у тому числі в контексті скандальної телефонної розмови президентів України і США від 25 липня. Зокрема, Вільямс під час закритих слухань назвала "незвичайним" і "недоречним" прохання Дональда Трампа Володимиру Зеленському щодо проведення в Україні розслідування проти Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на нинішніх виборах.

Сьогодні ж очікується проведення слухань і з колишнім спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером та співробітника Ради нацбезпеки Тіма Моррісона.

Таким чином, Палата представників має намір у вівторок заслухати чотирьох із восьми запланованих на цей тиждень свідків з-поміж нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації Трампа по справі імпічменту. Так, зранку середи 20 листопада конгресмени хочуть заслухати посла США при ЄС Гордона Сондленда. Після обіду заплановані відповіді-запитання із заступником держсекретаря США Девідом Гейлом та представницею Пентагону Лорою Купер.

У четвер, 21 листопада, законодавці плануються слухання з колишньою радницею президента Трампа з питань Росії Фіоною Гілл.

Минулого тижня в Палаті представників уже виступили представник Держдепартаменту США Джордж Кент, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та експосол США в Києві Марія Йованович.

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Як повідомляв Укрінформ, демократи наприкінці вересня ініціювали розслідування з імпічменту президента глави Білого дому після того, як стали відомі деталі телефонної розмови від 25 липня між президентами України і США.