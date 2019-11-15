Стенограму першої розмови Трампа й Зеленського зачитали на слуханнях з Йованович
З відповідною заявою він виступив під час других публічних слухань в контексті розслідування з імпічменту президента США за участю експосла США в Україні Марі Йованович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Це була перша розмова президентів Трампа і Зеленського", - зауважив Нуньєс.
Зачитаний текст стенограми від 21 квітня представляє, головним чином, привітання Дональда Трампа Володимиру Зеленському з перемогою на виборах.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп напередодні обіцяв оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським ще в четвер. Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, в цей день він ознайомив з текстом лише окремих республіканців у Конгресі США.
Розшифровку повного тексту стенограми телефонної розмови президентів України і США від 21 квітня незабаром читайте на сайті Укрінформу.