Стенограму першої розмови Трампа й Зеленського зачитали на слуханнях з Йованович

Старший член Комітету з питань розвідки Палати представників конгресмен-республіканець Девін Нуньєс зачитав у середу на слуханнях стенограму першої розмови президентів США й України.

З відповідною заявою він виступив під час других публічних слухань в контексті розслідування з імпічменту президента США за участю експосла США в Україні Марі Йованович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це була перша розмова президентів Трампа і Зеленського", - зауважив Нуньєс.

Зачитаний текст стенограми від 21 квітня представляє, головним чином, привітання Дональда Трампа Володимиру Зеленському з перемогою на виборах.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп напередодні обіцяв оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським ще в четвер. Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, в цей день він ознайомив з текстом лише окремих республіканців у Конгресі США.

Розшифровку повного тексту стенограми телефонної розмови президентів України і США від 21 квітня незабаром читайте на сайті Укрінформу.