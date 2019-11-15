Імпічмент Трампа: у США почалися публічні слухання з Йованович

Колишня посол США в Києві Марі Йованович прибула до Палати представників американського Конгресу, де має виступити на публічних слуханнях по справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Це вже другі відкриті слухання з колишніми та нинішніми чиновниками адміністрації США після того, як 13 листопада пройшло засідання за участі двох високопоставлених дипломатів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Йованович свідчитиме в тій самій залі, де проходили слухання з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором і представником Держдепартаменту США Джорджем Кентом два дні тому. Минулого разу приміщення було переповнене, а на вході стояли черги з понад сотнею охочих потрапити в залу. Цього разу також чимало людей, які прийшли на слухання, залишилися ззовні.

Очікується, що Йованович детально розповість про організацію кабінетом Трампа "тіньового каналу" дипломатії на українському напрямі, а також про спроби усунути її з посади, до яких доклав руку особистий адвокат президента Рудольф Джуліані.

Водночас, перед слуханнями Йованович залишається ряд запитань та очікувань. Насамперед, всіх цікавить, чи розкриє вона нові деталі після того, що вже розповіла на закритих слуханнях, стенограма яких була пізніше розсекречена Палатою представників. Крім того, невідомо, яку тактику оберуть республіканці для того, щоби нівелювати аргументи колишньої глави американського посольства, яку називають першою жертвою "української авантюри" Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи в Палаті представників США ініціювали розслідування з імпічменту президента. Процес активізувався після того, як стали відомі деталі скарги "доповідача" з американської розвідки щодо телефонної розмови президентів України і Сполучених Штатів.